Empfangsschalter in der Arbeitsagentur in Köln. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die SPD strebt eine Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I an. "Wer viele Jahre gearbeitet hat, soll länger mehr Geld erhalten, wenn er arbeitslos wird", sagte die stellvertretende Parteichefin Manuela Schwesig dem "Spiegel".



Ähnlich äußerte sich Juso-Chef Kevin Kühnert in dem Nachrichtenmagazin: "Arbeitslosengeld I heißt heute: Die Uhr tickt, und nach zwölf Monaten öffnet sich die Falltür in Hartz IV." Diese Frist mache Arbeitslosen Angst, so Kühnert weiter.