Volker Kauder ist Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) will den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung noch stärker senken. Mit dem Koalitionspartner SPD sei eine Rückführung um 0,3 Prozentpunkte vereinbart. "Für möglich halte ich 0,6 Prozentpunkte", sagte er der "FAZ".



"Dann wäre immer noch eine Rücklage in der Versicherungskasse von deutlich mehr als zwanzig Milliarden Euro vorhanden", so Kauder. Man könne nicht erwarten, dass die Wirtschaft "ewig so gut läuft". Die Gefahr einer "Konjunkturdelle" sei da.