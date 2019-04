Die Lage an den europäischen Arbeitsmärkten hat sich entspannt.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im Februar unverändert auf dem tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren verharrt. Die Arbeitslosenquote habe wie im Vormonat 7,8 Prozent betragen, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Volkswirte hatten mit dieser Entwicklung gerechnet.



Nach wie vor gibt es aber große Unterschiede zwischen den Ländern. Während Deutschland nach internationaler Berechnungsmethode mit 3,1 Prozent die niedrigste Quote hat, ist sie in Griechenland mit 18,0 Prozent am höchsten.