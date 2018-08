Das sind 115.000 offene Stellen mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum und fast 25.000 mehr als im ersten Quartal 2018. "Wir sind auf einem sehr hohen Niveau", sagte IAB-Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis. Die Erhebung basiert auf einer Betriebsbefragung. Die sogenannte Vakanzrate, also das Verhältnis zwischen offenen Stellen und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, beträgt der Erhebung zufolge im Bundesdurchschnitt 2,8 Prozent. Dabei ist die Quote mit 3,2 Prozent in Osten höher als im Westen (2,7 Prozent).



Demnach hatten westdeutsche Betriebe im zweiten Quartal 940.000 freie Stellen, für die sie dringend geeignete Mitarbeiter suchten. In Ostdeutschland waren es 270.000 offene Jobs. Für viele Betriebe in Ostdeutschland sei es nicht einfach, ein konkurrenzfähiges Lohnniveau zu bieten, erklärte Kubis. Zudem habe die jahrzehntelange Ost-West-Abwanderung von jungen Menschen ihre Spuren hinterlassen. Allerdings ist die Zahl der Arbeitslosen je offener Stelle im Osten nach wie vor höher als im Westen. So gibt es in den neuen Bundesländern rechnerisch 2,1 Arbeitslose, in den alten Bundesländern entspricht die Zahl dem Bundesdurchschnitt von 1,9.