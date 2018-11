In der Debatte um eine Reform des Sozialstaats hat sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dafür ausgesprochen, in erster Linie in Qualifizierung und Weiterbildung zu investieren. Er wolle "Arbeitslosigkeit verhindern, bevor sie entsteht", sagte Heil in der abschließenden Bundestagsdebatte über den Etat seines Ministeriums. Danach richte sich sein Blick zuerst auf die Arbeitslosenversicherung und nicht auf die Grundsicherung.