Schatten Mütter mit Kinderwagen Quelle: dpa

Zum 1. Januar 2019 will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Mütterrente erhöhen und zugleich ein umfangreiches Rentenpaket in Kraft setzen. "Wir heben die Rente für Mütter oder auch Väter, die vor 1992 geborene Kinder erzogen haben, zum 1. Januar 2019 an", kündigte er in der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf an.