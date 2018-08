Dafür soll es in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sowie den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen eine "bedarfsorientierte und gezielte Werbestrategie" geben. Dabei will die Regierung auch Unternehmen in ausgewählten Ländern dabei unterstützen, gezielt für den deutschen Arbeitsmarkt auszubilden. "Dabei sind wir uns als Bundesregierung der internationalen Prinzipien für eine ethisch verantwortbare Gewinnung von Fachkräften bewusst und werden diese bei unseren Maßnahmen berücksichtigen", heißt es dazu im Eckpunktepapier. In der Vergangenheit waren Befürchtungen laut geworden, es könnten Arbeitskräfte nach Deutschland gelockt werden, die eigentlich in ihren Heimatländern gebraucht werden. Das offizielle Informationsportal www.make-it-in-germany.com soll zu einem Dachportal der Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland ausgebaut werden.