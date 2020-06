Touristen vor dem Louvre.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa/Archivbild

Der Pariser Louvre blieb am Sonntag geschlossen, weil die Mitarbeiter aus Sorge um die Coronavirus-Epidemie ihre Arbeit niedergelegt hatten. Trotz Gesprächen über die vom Louvre angeordneten Präventionsmaßnahmen habe das Museum nicht öffnen können, teilte die Pressestelle mit.



In Frankreich wurden bis Samstag 100 Coronavirus-Fälle bestätigt. Wegen der zunehmenden Ausbreitung sind Veranstaltungen mit über 5.000 Personen verboten worden. In Frankreich waren bereits zwei infizierte Menschen gestorben.