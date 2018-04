Schloss Meseberg in Brandenburg. Quelle: Stephanie Pilick/dpa

Die neue Bundesregierung von Union und SPD kommt an diesem Dienstag zu einer zweitägigen Kabinettsklausur im brandenburgischen Schloss Meseberg zusammen. Nach der längsten Regierungsbildung der Bundesrepublik will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihren 15 Ministern ein Arbeitsprogramm für die nächsten Monate festzurren.



Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) will den Haushalt skizzieren. Erklärtes Ziel ist es, wie stets seit 2014 einen Etat ohne neue Schulden vorzulegen.