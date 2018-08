Katrin Göring-Eckardt fordert mehr Anstrengung für den Osten. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Grünen verlangen von der Bundesregierung erheblich mehr Einsatz für gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland. Dazu gehörten auch gute Arbeitszeiten und Löhne in den östlichen Bundesländern, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.



Es bleibe ein Problem, dass für Beschäftigte in den meisten Dienstleistungs-Jobs keine flächendeckenden Tarifverträge gelten. Außerdem sei der Bund gefragt, bei schnellem Internet mehr zu tun, um Grundlagen für wirtschaftliche Dynamik zu legen.