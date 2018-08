Die Fundamente der ältesten Bibliotheks Deutschlands in Köln. Quelle: Hi-fly Foto/Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln/dpa

Bei Ausgrabungen in Köln haben Archäologen die Fundamente der ältesten nachweisbaren Bibliothek Deutschlands entdeckt. Der Bau sei im 2. Jahrhundert in Köln errichtet worden, sagte der Leiter der Kölner Bodendenkmalpflege Marcus Trier.



Archäologen seien bereits vor einem Jahr auf die massiven Mauerreste gestoßen. Damals wurden Bauarbeiten für das neue Citykirchenzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde vorgenommen. Die Fundamente würden nun in den Neubau des Kirchenzentrums integriert.