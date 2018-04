Archäologen legten einen sumerischen Hafen im Irak frei. Quelle: Licia Romano/archaelogical mission/dpa

Archäologen haben die Ruinen eines mindestens 4.000 Jahre alten sumerischen Hafens im Süden des Iraks freigelegt. Der Zufallsfund in Abu Tbeira könnte neue Einblicke in eine der ältesten Zivilisationen der Welt bieten.



Vor mehr als 6.000 Jahren ließen sich die Sumerer in Mesopotamien nieder, einem Gebiet im heutigen Irak, das auch als Wiege der Zivilisation gilt. Dort erfanden sie ihre Schrift, das Rad, den Pflug, die Bewässerung, den 24-Stunden-Tag und gründeten die ersten Stadtstaaten.