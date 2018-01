"Archaeogaming ist das Studium der Archäologie in und von Spielen", erklärt Andrew Reinhard, Doktorand der Archäologie an der Universität York. Spiele seien so alt wie die Menschheit, daher sei es wichtig, diese zu erforschen. Wie in der echten Welt achtet Reinhard als Archäologe darauf, den Ausgrabungsort möglichst nicht zu verändern. Deshalb baut er sein virtuelles Forschungslabor außerhalb in Sichtweite der verlassenen virtuellen Siedlung auf. Von hier aus sammelt er Screenshots der Landschaft und zurückgelassenen Gebäuden oder untersucht hinterlassene Artefakte, welche auf eine der drei Spielrassen hinweisen, die im Spiel ausgewählt werden. Wie ein klassischer Archäologe wertet er am Ende des Tages das gefundene Material mit wissenschaftlichen Methoden aus und versucht zu verstehen, wie die Spieler hier gelebt haben.