Gustav Peichl spricht bei einem Interview. Archivbild

Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Der österreichische Architekt Gustav Peichl, zu dessen Werken die Bundeskunsthalle in Bonn zählt, ist tot. Peichl starb im Alter von 91 Jahren in Wien, wie sein Sohn Markus Peichl bestätigte.



Zu Peichls Bauten gehören auch das Probengebäude der Münchner Kammerspiele, der Anbau des Städel-Museums in Frankfurt sowie die Kindertagesstätte des Deutschen Bundestags im Berliner Regierungsviertel. Als "Ironismus" zeichnete er zudem Karikaturen unter anderem für die "Süddeutsche Zeitung".