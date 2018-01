Schulz forderte, dass sich die Bundesländer auf gemeinsame Standards bei den Schulabschlüssen einigen müssten. Der Bildungsföderalismus sei eindeutig an seine Grenzen gestoßen, kritisierte er. Man dürfe sich nicht damit abfinden, wenn in jeder Brüsseler EU-Runde gesagt werde, dass Deutschland in der Bildungspolitik zurückfalle. "Ich finde, dass ein Bundeskanzler das in die Hand nehmen muss." Laut Schulz soll es zudem mehr Plätze in Ganztagsschulen geben. Auch in moderne und gut ausgestattete Schulen will der Politiker investieren.