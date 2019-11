Wer künftig in der ZDFmediathek zum Beispiel nach einem Film der ARD-Krimireihe "Tatort" sucht, bekommt einen Link zur ARD-Mediathek angeboten. Dieser Link führt dann direkt auf eine entsprechende Ergebnisliste in der ARD Mediathek. Wer umgekehrt bei der ARD nach der "heute-show" sucht, erhält einen Link zur ZDFmediathek. Außerdem stellen ARD und ZDF von Montag an auch die Livestreams ihrer Hauptprogramme wechselseitig in den Mediatheken verlinkt zur Verfügung.



"Für uns ist das der Einstieg in einen vernetzten öffentlich-rechtlichen Kosmos im nonlinearen Bereich. Da wird noch mehr kommen", sagte Fischer. Konkret in Planung sei bereits eine gemeinsame Login-Funktion, so dass Nutzer künftig mit einem Account beide Mediatheken personalisiert nutzen können. Bislang verfügt nur die ZDFmediathek über eine Login-Funktion. Laut Fischer wird die ARD-Mediathek zeitnah diese Möglichkeit ebenfalls anbieten, der gemeinsame Login mit der ZDFmediathek sei dann der nächste Schritt.