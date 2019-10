Ein Viertel der Deutschen nutzt täglich Social-Media-Angebote. Obwohl Facebook auch in diesem Jahr Schlagzeilen mit Datenpannen machte, ist die Plattform bei den Deutschen weiter am beliebtesten. Täglich steuern 21 Prozent den Dienst an, wobei er vor allem von den Unter-50-Jährigen genutzt wird. Für die Nutzung von Facebook bleibt auch in diesem Jahr das Smartphone das beliebteste Gerät (76 Prozent).