Cristina Kirchner erschien vor Gericht. Archiv Quelle: David Fernandez/EFE/dpa

Argentiniens frühere Präsidentin Cristina Kirchner ist in einem neuen Korruptionsskandal vor Gericht erschienen. Die neuen Vorwürfe waren durch einen Zeitungsbericht bekannt worden.



Demnach soll Kirchner in ihren Residenzen Bestechungsgelder in Millionenhöhe von Bauunternehmen erhalten haben. In einer Erklärung an das Gericht beklagte Kirchner einen "parteiischen" Richter sowie "politische Verfolgung". Der Staatsanwaltschaft zufolge geht es um 140 Millionen Euro an Schmiergeldern.