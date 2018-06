Angehörige der Besatzung brachen in Tränen aus, als die Entscheidung verkündet wurde. Zur "ARA San Juan" mit 43 Männern und der ersten U-Boot-Offizierin des Landes an Bord war vor 15 Tagen der Kontakt abgebrochen. Der Kapitän hatte zuvor laut Marine gemeldet, dass Wasser durch den Schnorchel in das Boot eingedrungen sei und einen Kurzschluss an einer der Batterien verursacht habe.