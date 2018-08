Mauricio Macri, Argentina, der Präsident Argentiniens. Quelle: ---/Presidencia/dpa

Die Argentinier müssen nach Angaben ihres Präsidenten Mauricio Macri in diesem Jahr mit einer Inflation in Höhe von 30 Prozent fertig werden. Die hohen Verbraucherpreise seien "leider ein Produkt dieses Sturms", sagte Macri. Er verwies damit auf die starke Abwertung des Pesos und anderer Probleme der argentinischen Währung.



Die Regierung bemüht sich wegen der Währungsprobleme um Hilfen des Internationalen Währungsfonds IWF. Die Inflationsrate in Argentinien ist eine der höchsten weltweit.