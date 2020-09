Argentiniens Präsident Alberto Fernandez.

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Argentiniens neuer Präsident Alberto Fernandez will die Legalisierung von Abtreibungen vorantreiben. Er werde in den nächsten zehn Tagen einen Gesetzesentwurf vorlegen, erklärte Fernandez. Der Abbruch von Schwangerschaften wird in dem südamerikanischen Land bislang nur in besonderen Fällen gestattet.



Fernandez kündigte in seiner Rede auch eine Justizreform an. Zur Schuldenkrise des Landes sagte er, seine Regierung habe einen Weg zu einer geordneten Lösung eingeschlagen.