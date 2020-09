Argentinischer Präsident Fernandez besucht Merkel

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Kanzlerin Angela Merkel hat dem wirtschaftlich angeschlagenen Argentinien Unterstützung in Aussicht gestellt. "Wir wissen, dass Argentinien sich in keiner einfachen Lage befindet", sagte Merkel vor einem Gespräch mit dem argentinischen Präsidenten Alberto Fernandez.



Der IWF hatte Argentinien vor einer Zahlungskrise gerettet. Fernandez will größere IWF-Mitglieder bewegen, spätere Rückzahlungen der Anleihe gutzuheißen. Der Volkswagen-Konzern will 720 Mio. Euro in Argentinien investieren.