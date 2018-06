Die Besatzung der "ARA San Juan" wurde für tot erklärt. Quelle: Juan Sebastian Lobos/Argentinische Marine/AP/dpa

Die argentinische Marine hat die 44 Besatzungsmitglieder eines seit 15 Tagen im Atlantik vermissten U-Boots für tot erklärt. Die Suche nach Überlebenden werde eingestellt, sagte ein Sprecher in Buenos Aires. Das Verschwinden galt als größte Tragödie in der Geschichte der Marine des südamerikanischen Landes.



Zuletzt war davon ausgegangen worden, dass es unmittelbar nach der letzten Funkverbindung mit der "ARA San Juan" am 15. November eine Explosion an Bord gegeben haben könnte.