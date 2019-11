Wettbewerbsfähigkeit: Hier hat sich Deutschland nach Einschätzung vieler Experten in den vergangenen Jahren verschlechtert. Im "Ease of Doing Business Index" der Weltbank - ein Gradmesser für die Geschäftsfreundlichkeit von Volkswirtschaften - rutschte Deutschland zuletzt fünf Jahre in Folge ab und findet sich nur noch auf dem 24. Platz wieder, hinter Ländern wie Nordmazedonien und Georgien.

"Darüber hinaus ist die verkehrliche und digitale Infrastruktur wegen unzureichender Investitionen mangelhaft", sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Diese Erosion der Wettbewerbsfähigkeit schlägt sich mittlerweile sogar in den harten Daten nieder." So entwickele sich das deutsche Bruttoinlandsprodukt seit Beginn des Abschwungs Anfang 2018 verglichen mit dem Rest des Euro-Raums unterdurchschnittlich. Auch deshalb lautet Krämers Prognose: "Auch im kommenden Jahr ist mit keiner durchgreifenden Besserung zu rechnen."