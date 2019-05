Dass "Xantus" dieses Problem nicht hat, dabei hätten ihr Netzwerk und die richtigen Kooperationspartner eine entscheidende Rolle gespielt, so die Gründerin weiter. Die Chemie stimmte im wahrsten Sinne des Wortes von Anfang an und das Start-up musste das Wissenschaftliche "nur" noch in ein massentaugliches Produkt verwandeln - also Namen, Design, Produktion und Online-Shop auf die Füße stellen. "Dass der dm-Drogeriemarkt uns seit April auch in seinem Online-Shop gelistet hat und es das Produkt bald vielleicht in den Filialen geben wird, ist der Wahnsinn! Die erste Charge war online nach 72 Stunden ausverkauft", erzählt Kim Eisenmann.