Das Wohlstandsgefälle zwischen den Regionen in Deutschland ist weiterhin groß. Im reichsten Landkreis Starnberg bei München ist das durchschnittlich verfügbare Pro-Kopf-Einkommen mit 34.987 Euro mehr als doppelt so hoch wie in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Dort sind es 16.203 Euro pro Person, wie aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht.



Am Schlusslicht der Einkommensskala stehen auch Teile des Saarlands und Ostdeutschlands. Als reich gelten Heilbronn und der Hochtaunuskreis.