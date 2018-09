Die Leute wissen nicht, was Todesangst ist, sie wissen nicht, dass man Angst hat um seine Kameraden. Bundeswehr-Veteran Alex P.

Hauptfeldwebel Alex P. ist Veteran, er war beim sogenannten Karfreitagsgefecht 2010 in Afghanistan dabei. Drei Soldaten starben, er überlebte schwer traumatisiert. "Die Leute wissen nicht, was Todesangst ist, sie wissen nicht, dass man Angst hat um seine Kameraden", sagt Alex P. Eine Vorstellung davon, was Soldaten erlebten, hätten die wenigsten außerhalb der Bundeswehr, klagt er. Eine breite Schicht der Gesellschaft sei entschieden gegen den militärischen Einsatz der Bundeswehr oder zeige gar kein Interesse an der eigenen Truppe. Das würde viele Soldaten verbittern.