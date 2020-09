Die Proteste im Irak gehen weiter.

Quelle: Khalid Mohammed/AP/dpa

In der irakischen Hauptstadt Bagdad ist es am Nachmittag erneut zu Protesten gekommen. Die Demonstranten im Stadtteil Sadr City forderten neue Jobs und beklagten den Tod mehrerer Demonstranten in der vorangegangenen Nacht, berichten Augenzeugen.



In der Nacht zu Montag war es zu Ausschreitungen gekommen. Irakische Sicherheitskräfte eröffneten das Feuer, mindestens acht Menschen starben. Daraufhin zog Iraks Regierung die Armee aus dem Stadtteil ab und ersetzte sie durch Polizisten.