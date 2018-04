Karine Mkhitaryan Quelle: Privat

Auch Karine Mkhitaryan sitzt auf gepackten Koffern. Die 26-Jährige hat sich in Tschechien auf einen IT-Job beworben: "Hier im Land fehlen überall gut Ausgebildete - alle sind weg, jeder sieht bessere Chancen im Ausland." Wenn es mit Tschechien klappt, könnte sie sofort los - wohnen würde sie erstmal bei Freunden in Prag. Bis dahin gibt sie Russen Deutschunterricht per Skype. Für immer möchte Karine aber nicht weg. Sie will wieder zurückkommen in ihr geliebtes Armenien - dann als Fachkraft mit Auslandserfahrung; denn sie glaubt fest an eine bessere Zukunft für Armenien.