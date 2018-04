Unter dem Druck der Massenproteste in der Südkaukasusrepublik Armenien zeichnet sich ein Machtwechsel durch eine Wahl des Oppositionellen Nikol Paschinjan zum Regierungschef ab. Die regierende Republikanische Partei kündigte am Wochenende an, bei der Parlamentsabstimmung am Dienstag über einen neuen Ministerpräsidenten keinen eigenen Kandidaten aufzustellen. Paschinjan rief die Republikaner auf, ihn zusammen mit den oppositionellen Fraktionen zu unterstützen. Mit neuen Demonstrationen verlieh er seinem Anspruch auf das Amt am Sonntag Nachdruck.