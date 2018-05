Auslöser der Demos war ein Wortbruch: Der langjährige Präsident Armeniens, Sersch Sargsjan, hatte stets beteuert, nicht länger als die erlaubten zwei Amtszeiten an der Macht bleiben zu wollen - und es dann doch versucht. Vom Parlament ließ er sich Anfang April ins Amt des Ministerpräsidenten wählen. Das war zuvor durch eine Verfassungsänderung mit mehr Kompetenzen ausgestattet worden. In seinen zehn Regierungsjahren hatte Sargsjan Armeniens Probleme nicht lösen können. Und hatte, so die Meinung vieler, statt die Wirtschaftskrise zu bekämpfen, lieber seine Weggefährten auf einflussreiche Posten gehievt. Karen Savaryan drückt es drastisch aus: "Jahrelang haben Oligarchen unser Volk versklavt. Das hat sich gar nicht mehr wie unsere Heimat angefühlt!" Jetzt kämpften sie für ihre Freiheit, erzählt der 23-Jährige während einer Demo in der Hauptstadt Erewan.