Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den politischen Umgang mit dem Fall Hans-Georg Maaßen kritisiert. "Das ist an Absurdität nicht zu überbieten, was wir da mit Herrn Maaßen und den Reaktionen darauf erlebt haben, dass man, wenn man Fehler macht, noch befördert wird", sagte Laschet in "Berlin direkt". Dieser Stil müsse ein Ende haben. "Wenn jetzt noch nachgekartet wird, glaube ich, dass der Bundesinnenminister sicher über Konsequenzen nachdenkt", betonte er im ZDF.