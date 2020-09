Der FC Schalke zittert sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Arminia Bielefeld zum Sieg

Quelle: dpa

Der FC Schalke 04, Bayer Leverkusen und der Karlsruher SC haben das Pokal-Achtelfinale erreicht. Die Schalker siegten bei Arminia Bielefeld mit 3:2 (3:0), die Werkself bezwang den SC Paderborn mit 1:0 (1:0) und der KSC setzte sich beim SV Darmstadt 98 ebenfalls mit 1:0 (0:0) durch.



In Bielefeld zeigte Schalke 60 Minuten eine absolute Topleistung und deklassierte die Arminia förmlich. Das änderte sich komplett in der letzten halben Stunde der Partie: Der Gastgeber kämpfte sich bis auf ein Tor heran, scheiterte mehrmals an S04-Keeper Alexander Nübel und traf gar einmal den Pfosten.