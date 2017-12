Auf den ersten Blick wirkt der kleine, weiße Beutel unscheinbar - läge er nicht in einer beleuchteten Vitrine und wäre da nicht die schwarze Aufschrift in Großbuchstaben: "Lunar Sample Return". Der 2012 gestorbene Neil Armstrong, Astronaut der US-Raumfahrtbehörde NASA und erster Mensch auf dem Mond, benutzte den Reißverschluss-Beutel 1969, um damit Gesteinsproben zurück zur Erde zu bringen - die ersten Stückchen Mond, die jemals die Erde erreichten. "Dieses scheinbar bescheidene Beutelchen war Teil der größten Reise der Menschheit", sagt Cassandra Hatton vom Auktionshaus Sotheby's in New York, die das Stück nur ganz vorsichtig und mit speziellen schwarzen Schutzhandschuhen anfasst.