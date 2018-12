Alles, was wir uns wünschten, war das Gefühl, sicher zu sein. Khatun Humeid, die in einem Feuer ihren Sohn Wissam Issa verloren hat

Nachrichtenagenturen berichteten - wenn überhaupt - nur in wenigen Sätzen über das Unglück. Zu häufig brechen im Winter Feuer in Flüchtlingsunterkünften aus. Traurige Normalität also. Für die junge Syrerin Khatun Humeid, 28, ist ihre Welt aber zusammengebrochen; sie steht noch immer unter Schock. "Nichts kann meinen Sohn ersetzen", sagt sie dem Helfer Mouhamad Amhaz, mit dem heute.de in Kontakt steht. "Alles, was wir uns wünschten, war das Gefühl, sicher zu sein", so Humeid.



Dieses Gefühl teilt sie mit 5,6 Millionen Menschen, die in den vergangenen Jahren vor den Schrecken des Krieges in Syriens Nachbarländer geflohen sind. Allein der Libanon mit seinen etwa 4,5 Millionen Einheimischen hat nach Informationen des Flüchtlingshilfswerkes der Vereinten Nationen (UNHCR) offiziell mehr als 950.000 Syrer aufgenommen. Ziad El Sayegh, Experte für Staatstätigkeit und Flüchtlinge, geht hingegen von bis zu 1,3 Millionen Syrern im Libanon aus. Fast alle lebten wie Humeid in elenden Verhältnissen.