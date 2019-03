Reserveantibiotika kommen auch in der Tiermast zum Einsatz.

Quelle: dpa

Michael Wech geht in der Doku auch auf den Einsatz von Antibiotika in der Tiermast ein. 15 Millionen Kilo davon werden heute alleine in den Ställen der USA verbraucht, die Pharmaindustrie macht damit einen Umsatz von 13 Milliarden Euro. Sogenannte Reserveantibiotika, die nur in besonders schweren Fällen eingesetzt werden, sollten laut WHO der Behandlung von Menschen vorbehalten sein - werden aber etwa in Deutschland auch Nutztieren gegeben.



Der Autor stellt dazu viele Fragen: Warum wurden oder werden mancherorts noch völlig gesunden Kühen oder Schweinen massenhaft Antibiotika ins Futter gemischt? Ein Grund dafür seien Ertragssteigerungen durch schnelleres Wachstum der Tiere, berichtet eine US-Wissenschaftsjournalistin. Ein anderer Grund sei, dass die Medikamente verabreicht werden, um möglichen Krankheiten vorzubeugen. Eine solche vorbeugende Gabe von Antibiotika in der Tiermast ist in Deutschland allerdings verboten.