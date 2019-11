Wilfried Pabst

Sango liegt im Save Valley Conservancy, einem Naturschutzgebiet in Simbabwe, weit größer als das Saarland. Als der Hamburger Kaufmann Wilfried Pabst Sango 1993 erwarb, befand sich dort nur eine heruntergewirtschaftete Rinderfarm. Er und seine Nachbarn siedelten die ersten gut 560 Elefanten im Save Valley neu an. Sie haben sich so stark vermehrt, dass es inzwischen um die 2.000 sind. Doch genau das ist das Problem: Elefanten fressen etwa 20 Stunden am Tag, die Tiere zerstören nicht nur ihre eigene Lebensgrundlage, sondern auch die anderer Pflanzenfresser.