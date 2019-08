CITES, das steht für "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora", man spricht auch vom Washingtoner Artenschutzabkommen, geschlossen 1973. Es regelt den Handel mit geschützten Tier- und Pflanzenarten. Ziel ist es, den Handel so zu begrenzen, dass das Überleben der Arten nicht gefährdet ist. Export und Import vieler lebender Tiere und Pflanzen sind verboten oder benötigen Bewilligungen.