Der Minderheitenrat in Deutschland will eine Änderung des Grundgesetzes in eigener Sache. Artikel 3 soll demnach mit einer Klausel erweitert werden, in der der Schutz der nationalen Minderheiten explizit formuliert wird. "Die Zeit ist reif dafür. Leider hat ein von Schleswig-Holstein eingebrachter Entschließungsantrag im Bundesrat bisher keine Mehrheit gefunden", sagte der Vorsitzende Dawid Statnik.



Zu den nationalen Minderheiten zählen die Dänen in Südschleswig, die Friesen, die Sinti und Roma und die Sorben.