Grassmuck: Fiese Manöver wie der Versuch, durch Vorziehen der Abstimmung demokratischen Protest zu unterlaufen, lösen sicher keine Begeisterung aus. Die Schülerinnen und Schüler gehen da mit ihrem Schulwissen über Demokratie ran. Sie haben gelernt, was Gewaltenteilung ist, dass Abgeordnete Betroffene anhören und untereinander argumentieren und in der Abstimmung am Schluss gewinnt, was das Beste für die Gesellschaft ist. Gleichzeitig nehmen sie nun wahr, was für eine schmutziges Geschäft Politik sein kann. Dazu gehört auch, diffamiert zu werden als von Google gesteuertes Protestvieh. Hätte die CDU sich zum Ziel gesetzt, die Politikverdrossenheit unter jungen Menschen zu stärken, man könnte ihr gratulieren. Schließlich wird auch der Glaube an eine sachlich berichtende und die Politik kritisch beobachtende seriöse Presse beschädigt, wenn sie sehen, wie die Zeitungsverleger schamlos Lobby in eigener Sache machen.