Dr. Iraklis Vastardis, Oberarzt an der Augenklinik des Johannes-Hospitals in Dortmund, erklärt: "Prostaglandin-Analoga sind Medikamente und nicht ganz ohne." Wenn die Wimpern-Seren nicht übertrieben genutzt werden, sieht er die Gesundheit des Auges jedoch nicht so sehr in Gefahr. Was er allerdings zu bedenken gibt: Prostagladin-Analoga, die in Kosmetikprodukten sind, unterliegen möglicherweise nicht den hohen Sicherheitsauflagen von Medikamenten. Und Prof. Hengstler gibt zu bedenken, dass auch Produkte die auf den Verpackungen als "natürlich" beschrieben werden, zum Beispiel Pflanzenöle, nicht unbedingt ungefährlich sind. Es sind zwar in der Natur vorkommende Stoffe, "aber auch Pflanzen haben viele für den Menschen giftige Substanzen hervorgebracht".