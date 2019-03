Bei den Katholiken wird ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet.

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Die Kirchen starten mit ihren traditionellen Fastenaktionen. In den sieben Wochen von Aschermittwoch bis Ostersonntag sollen Christen ihr Handeln im Alltag überdenken. Dabei wird oft auf Speisen und Getränke wie Fleisch, Süßes oder Alkohol verzichtet.



In der katholischen Kirche zeichnet der Priester am Aschermittwoch ein Aschekreuz als Symbol der Vergänglichkeit auf die Stirn der Gottesdienstbesucher. Seit einigen Jahren rufen die Kirchen auch zu mehr Engagement für die Umwelt auf.