Morgenstraich in Basel. Quelle: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa

Im schweizerischen Basel beginnt die fünfte Jahreszeit jetzt erst. Am Montagmorgen um 4:00 Uhr heißt es "Morgestraich! Vorwärts, Marsch!". Dann ziehen Tausende Trommler, Flötenspieler und Laternenträger durch die Stadt.



Die Basler Fasnacht findet genau 40 Tage vor Ostern statt - so lange soll die vorösterliche Fastenzeit dauern. In Deutschland liegt der Karneval 46 Tage vor Ostern, weil die katholische Kirche einst die Sonntage von der Fastenzeit ausgenommen und dazugerechnet hat.