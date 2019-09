Aschura-Fest in Bagdad. Archivbild

Quelle: Ameer Al Mohammedaw/dpa

Bei einer Massenpanik während des schiitischen Aschura-Festes in der irakischen Stadt Kerbela sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. 100 Menschen seien verletzt worden, meldete die irakische Nachrichtenagentur INA. Die genaue Ursache des Unglücks war zunächst unklar.



Kerbela ist Zentrum des schiitischen Aschura-Festes. Dort ziehen jedes Jahr Menschenmassen durch die Straßen. Am Aschura-Fest erinnern die Schiiten an den Tod des Imams Hussein, eines Enkels des Propheten Mohammed.