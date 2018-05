Dabei hatte Duterte gestern noch zum Abendessen auf die Vorreiterrolle der Nummer Eins der ASEAN-Länder hingewiesen - und nannte dabei nicht die USA. China sei die wirtschaftliche Nummer Eins und beide Länder sollten Freunde sein, sagte Duterte. Man solle das Thema Südchinesisches Meer lieber nicht anfassen; es gebe in der Welt viele Hitzköpfe, die ASEAN an vielen Fronten gegen China in Stellung bringen wollten. "Niemand kann es sich leisten, einen Krieg zu führen", sagte Duterte. "Auch nicht die großen Mächte Russland, China, Großbritannien oder die USA."