US-Vizepräsident Mike Pence beim Asean-Gipfel in Singapur. Quelle: Bullit Marquez/AP/dpa

Die USA haben kaum verhohlen Kritik an Chinas Machtpolitik in Asien geübt. "Wir alle stimmen überein, dass imperiales Verhalten und Aggression keinen Platz im Indo-Pazifik haben", sagte US-Vizepräsident Mike Pence in Singapur im Gespräch mit den Staats- und Regierungschefs der südostasiatischen Gemeinschaft Asean.



Die USA wiederum "suchen Kooperation, nicht Kontrolle", versicherte Pence. Er sprach sich auch für "freien, gerechten und wechselseitigen Handel" aus.