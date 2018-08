Kanzlerin Angela Merkel bei einer Pressekonrenz in Armenien. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Manuel Sarrazin, Grünen-Sprecher für Osteuropapolitik, hat Kanzlerin Angela Merkel aufgefordert, in Aserbaidschan vor allem über Verstöße gegen die Menschenrechte zu sprechen.



"Dazu gehört die Freilassung aller politischen Gefangenen, ein Ende der endemischen Folter im Land, sowie die Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung. Das Interesse an Rohstoffdeals darf zu keinen Rabatten führen." Die Kanzlerin reist am Samstag nach Aserbaidschan. Zuvor war sie in Armenien und Georgien.