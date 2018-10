... ist 1989 geboren und bei Altötting aufgewachsen. Sie studierte Kulturwissenschaft, Anglistik und Literarisches Schreiben in Potsdam, Berlin und Leipzig. Sie war unter anderem Finalistin des 23. Open Mike, Stipendiatin des 20. Klagenfurter Literaturkurses und Stipendiatin der Autorenwerkstatt Prosa 2017 des Literarischen Colloquiums Berlin. Ihre Werke erschienen in zahlreichen Publikationen. Sie arbeitet als Trainerin für Deutsch als Fremdsprache und lebt normalerweise in Leipzig, zur Zeit aber in Dublin. "Nichts, was uns passiert" ist ihr Debütroman.

Bildquelle: ZDF