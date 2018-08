Einen solchen Beweis liefert an diesem Tag der Sicherheitschef von Microsoft, Tom Burt. Sein Konzern habe erst kürzlich eine Phishing-Attacke auf drei Kandidaten für die Zwischenwahlen zum amerikanischen Kongress im November entdeckt, so Burt bei der Diskussion über Verwundbarkeit der Demokratie in Zeiten der digitalen Kriegführung. Die Politiker, deren Namen er nicht nennen will, seien "interessante Ziele, um an sensible Informationen zu gelangen und den Wahlprozess zu unterminieren". Bei den Angreifern handele es sich um die gleichen Gruppen, die schon in den vergangenen Jahren im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU amerikanische und europäische Ziele attackiert hätten. Microsoft will nun Parteien und Wahlkampfmanager in den USA - später auch in Europa - intensiv beraten, wie sie sich vor solchen Angriffen besser schützen können. Das Projekt trägt den Namen "Defending Democracy".