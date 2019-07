Und dann vergleicht er die Politik Donald Trumps mit der Situation nach dem ersten Weltkrieg: "In den 20er Jahren kamen drei Dinge zusammen, ein Klima gegen Zuwanderung, ein Protektionismus und ein Isolationismus. Wir haben diese Anti-Zuwanderungs-Stimmung, wir haben Protektionismus, und beides geht Hand in Hand mit einem Rückzug Amerikas aus der Welt. Wenn dann noch ein Teil unserer Bevölkerung 'schickt sie nach Hause' skandiert, dann ist das keine Basis für eine erfolgreiche internationale Außenpolitik."



Ja, sogar diese Außenpolitik sei rassistisch geprägt, meinen einige der Podiumsteilnehmer und erinnern an Trumps Äußerungen zu den "Scheißloch-Ländern" in Afrika, den "Vergewaltigern" und "Drogendealern" aus Mexiko und seine Darstellung des Handelskrieges mit China als eine Art Kampf der Kulturen. "Trump injiziert das Rassenthema, wo immer er kann", ereifert sich Anne-Marie Slaughter, die Chefin der den Demokraten nahestehenden Denkfabrik New America.